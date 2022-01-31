THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Asvel Villeurbanne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe Beko ile Asvel Villeurbanne karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe Beko – Asvel Villeurbanne maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Asvel Villeurbanne maçı 1 Şubat 2022 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'de başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak. THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO– ASVEL VİLLEURBANNE MAÇI HANGİ KANALDA? THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Asvel Villeurbanne maçı Bein Sports Bein Connect platformunda yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek. Bein Sports beIN Connect, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.