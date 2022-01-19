THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı yeni hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Fenerbahçe Beko – Zalgiris Kaunas maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – ZALGİRİS KAUNAS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı 20 Ocak 2022 Çarşamba günü oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka İstanbul'da, Ülker Sports Arena Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: FENERBAHÇE BEKO – ZALGİRİS KAUNAS MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague: Fenerbahçe Beko - Zalgiris Kaunas maçı BeIN Sports Haber kanalında yayınlanacak. basketbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecek.

beIN Sports Haber, Digiturk 83, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.