THY Euroleague: Khimki: 82 - Fenerbahçe Beko: 68

THY EuroLeague'in 28. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rus ekibi Khimki Moskova'ya 82-68 mağlup oldu.

Mytishchi Arena'da oynanan maça sarı-lacivertli ekip, Westermann, Melih, Datome, Lauvergne ve Ahmet beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında Lauvergne ile pota altında etkili olan Obradovic'in öğrencileri, çeyreğin ikinci bölümünde oyunun kontrolünü rakibine kaptırdı ve çeyreği 26-18 geride tamamladı. İkinci periyotta vites yükselten ve aradaki farkı kapattıktan sonra Datome, Ali Muhammed ve Derrick Williams'ın basketleriyle 35-40 öne geçen Fenerbahçe, Booker ile Shved'in son saniye üçlüğüne engel olamayınca soyunma odasına 41-40 geride gitti. Üçüncü çeyreği 64-54 geride kapatan Fenerbahçe Beko, maçtan ise 82-68 mağlup ayrıldı. Kanarya'dae Kostas Sloukas ile James Nunnally sakatlıkları sebebiyle maç kadrosunda yer almadı.

Kaynak: İHA