THY EuroLeague: Olympiakos 87–85 Anadolu Efes | Maç sonucu
THY EuroLeague'in 26. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Normal süresi 75-75 berabere biten karşılaşmadan temsilcimiz 87–85'lik mağlubiyetle ayrıldı.
nadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.
Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)
Olympiakos: Dorsey 19, Fall 10, Sloukas 23, Vezenkov 16, Papanikolaou 3, Martin 1, McKissic 6, Lountzis, Larentzakis 5, Printezis 4
Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 13, Singleton 4, Pleiss 14, Micic 12, Dunston 9, Simon 8, Moerman 11, Bryant 3
1. Periyot: 26-17
Devre: 42-41
3. Periyot: 61-61
Normal süre: 75-75
Diskalifiyet: 27.54 Simon (Anadolu Efes)
5 Faulle çıkan: 38.12 Beaubois (Anadolu Efes)