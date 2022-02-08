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THY EuroLeague: Olympiakos 87–85 Anadolu Efes | Maç sonucu

THY EuroLeague'in 26. haftasında Olympiakos ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Normal süresi 75-75 berabere biten karşılaşmadan temsilcimiz 87–85'lik mağlubiyetle ayrıldı.

THY EuroLeague: Olympiakos 87–85 Anadolu Efes | Maç sonucu

nadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a son saniye 3'lüğüyle 87-85 yenildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 24. karşılaşmada 12. mağlubiyetini yaşadı.

Hakemler: Sreten Radovic (Hırvatistan), Carmelo Paternico (İtalya), Milos Koljensic (Karadağ)

Olympiakos: Dorsey 19, Fall 10, Sloukas 23, Vezenkov 16, Papanikolaou 3, Martin 1, McKissic 6, Lountzis, Larentzakis 5, Printezis 4

Anadolu Efes: Larkin 11, Beaubois 13, Singleton 4, Pleiss 14, Micic 12, Dunston 9, Simon 8, Moerman 11, Bryant 3

1. Periyot: 26-17

Devre: 42-41

3. Periyot: 61-61

Normal süre: 75-75

Diskalifiyet: 27.54 Simon (Anadolu Efes)

5 Faulle çıkan: 38.12 Beaubois (Anadolu Efes)

THY EuroLeague: Olympiakos 87–85 Anadolu Efes | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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