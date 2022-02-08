THY EuroLeague: Olympiakos – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

THY EuroLeague’de basketbol heyecanı 26. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Olympiakos ile Anadolu Efes karşılaşacak. Bu heyecan dolu maç sporseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bizlerde bu kapsamda çokça aratılan Olympiakos – Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

THY EUROLEAGUE: OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA

THY EuroLeague: Olympiakos – Anadolu Efes maçı 10 Şubat 2022 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Zorlu müsabaka Pire'da, Barış ve Dostluk Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

THY EUROLEAGUE: OLYMPİAKOS – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

THY EuroLeague: Olympiakos – Anadolu Efes maçı BeIN Sports HD 1 kanalında yayınlanacak. Basketbolseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.