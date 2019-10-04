THY Euroleague: Real Madrid: 81 - Fenerbahçe Beko: 77

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in ilk haftasında deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 81-77 mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines Euroleague 2019-2020 sezonu ilk maçında Real Madrid'e konuk oldu.

Maça iyi başlamayan sarı-lacivertli ekip ilk periyodu 30-21 geride tamamlarken, soyunma odasına da 43-42 mağlup girdi.

Soyunma odasından kaptan Melih'in basketiyle dönen ve öne geçen Fenerbahçe Beko, basit hatalar sonrası 51-44 geriye düşünce Obradovic, tv molasını beklemeden molayı aldı. Bu bölümde Melih ile Derrick Williams ile etkili olan Kanarya, Campazzo'yu durdurmakta zorlansa da De Colo'nun son saniye üçlüğü çeyrek sonucunu belirledi. (64-55)

Dördüncü çeyrekte vites yükselten Obradovic'in öğrencileri, Derrick Williams'in muhteşem oyunu sonrası Sloukas ile skoru 73-73'te eşitledi. (03:22) Bu anlarda skor üstünlüğünü tekrar ele geçiren ev sahibi takım karşılaşmadan 81-77 galip ayrıldı.

40 dakika boyunca sahada kalan sarı-lacvertli oyuncu Derrick Williams, 19 sayı, 10 ribauntla double double yaptı. Bir diğer oyuncu De Colo da 22 sayıyla karşılaşmanın skoreri oldu. İspanyol ekibinde ise Jeffery Taylor 19 sayı kaydetti.

Kaynak: İHA