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  3. THY Euroleague’de 13. haftanın MVP’si Nikola Milutinov

THY Euroleague’de 13. haftanın MVP’si Nikola Milutinov

THY Euroleague'de 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov seçildi.

THY Euroleague’de 13. haftanın MVP’si Nikola Milutinov

THY Euroleague'de 13. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'un Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov seçildi.

THY Euroleague'de 13. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Olympiakos'un deplasmanda FC Barcelona Lassa'yı 69-60'luk skorla mağlup ettiği maçta Yunan ekibinde gösterdiği performansla takımına galibiyeti getiren Sırp basketbolcusu Nikola Milutinov haftanın MVP'si oldu. Milutinov 18 sayı, 14 ribaund, 2 blok 1 asist ve 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı.

25 yaşındaki basketbolcu bu performans ile 36 verimlilik puanı aldı.

Kaynak: İHA

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