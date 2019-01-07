THY Euroleague’de 17. hafta heyecanı

THY Euroleague'de 17. haftanın perdesi BC Khimky-Fenerbahçe Beko mücadelesi ile açılacak.

THY Eurolegaue'de 17. hafta heyecanı yarın ve 9 Ocak Çarşamba günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Moskova deplasmanında BC Khimky'ye, Anadolu Efes ise Litvanya'da Zalgiris Kaunas'a konuk olacak. Çarşamba günü oynanacak mücadelelerde ise Darüşşafaka Tefken, evinde CSKA Moskova'yı ağırlayacak.

THY Euroleague'de 17. haftanın programı şu şekilde:

8 Ocak Salı

20.00 BC Khimky-Fenerbahçe Beko

21.30 Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes

22.00 Olympiakıs-Saski Baskonia

23.30 Gran Canaria-Real Madrid

9 Ocak Çarşamba

20.15 Darüşşafaka Tekfen-CSKA Moskova

22.00 Panathinaikos-Bayern Münih

22.05 Maccabi FOX Tel Aviv-Buducnost

22.45 EA7 Olimpia Milan-Barcelona Lassa

Kaynak: İHA