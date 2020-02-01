THY Euroleague’de 22. haftasında Türk takımlarından 2’de 2

THY Euroleague'de 22. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan'da Kızılyıldız'ı, Fenerbahçe Beko da Almanya'da Alba Berlin'i mağlup etti.

THY Euroleague'de 22. hafta maçları dün oynanan maçlarla sona erdi. Bu hafta Türk takımları oynadıkları müsabakalardan galip ayrılmayı başardı. Anadolu Efes, Sırbistan'da mücadele ettiği Kızılyıldız'ı 85-78'lik skorla mağlup etti ve üst üste 7. toplamda da 19. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko da Almanya deplasmanında karşı karşıya geldiği Alba Berlin'i son periyottaki iyi oyunuyla 74-70 yendi. Sarı-lacivertliler bu sonuçla 10. galibiyetini aldı.

Efes zirvede yalnız

Ligde geride kalan 22 haftada Anadolu Efes liderliğini sürdürüyor. Efes'i 16 galibiyetli Real Madrid, Barcelona ve CSKA Moskova takip ediyor. Fenerbahçe de haftayı 9. sırada tamamladı. Listede Bayern Münih, 7 galibiyet ve averajla son sırada yer alıyor.

THY Euroleague'in 22. haftasında oynanan maçların toplu sonuçları şöyle:

Khimki Moskova: 69 - CSKA Moskova: 78

ALBA Berlin: 70 - Fenerbahçe: 74

Olympiakos: 80 - Baskonia Vitoria-Gasteiz: 70

Maccabi FOX Tel Aviv: 77 - Real Madrid: 81

Asvel Lyon-Villeurbanne: 74 - Zalgiris Kaunas: 79

FC Barcelona: 90 - Zenit Saint Petersburg: 72

AX Armani Exchange Milano: 79 - Bayern Münih: 78

Kızılyıldız: 78 - Anadolu Efes: 85

Valencia Basket: 94 - Panathinaikos: 87

Kaynak: İHA