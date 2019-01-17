THY Euroleague’de derbi heyecanı

THY Euroleague'in 19. haftasında oynanacak Türk derbisinde Anadolu Efes, yarın Darüşşafaka'yı ağırlayacak.

THY Euroleague'in 19. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Darüşşafaka ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 18 haftada lacivert-beyazlılar 12 galibiyet, 6 mağlubiyetle 4. sırada yer alırken, Daçka ise 2 galibiyet, 16 mağlubiyet sonucunda son basamakta bulunuyor.

Euroleague'de 6. randevu

İki takım Euroleague'de bugüne kadar 5 kez karşılaştı. Söz konusu 5 mücadeleden de Anadolu Efes, parkeden galip olan taraf oldu. Bu sezonun ilk yarısında Volkswagen Arena'da oynanan mücadelede lacivert-beyazlılar 93-88'lik skorla rakibini mağlup etti.

İstatistiklerle iki takım

Ligde Anadolu Efes, 85.8 sayı ortalamasıyla oynarken, Darüşşafaka ise 74.6 sayı ortalamasıyla mücadele ediyor. Efes'de R. Beaubois 13.3 sayı ortalamasıyla takımını sırtlarken, Daçka'da da M. Eric 11.7 sayı ortalamasıyla takımına katkıda bulunuyor.

Kaynak: İHA