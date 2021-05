THY Euroleaugue Final Four: Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Turkish Airlines Euroleaugue Final Four finalinde temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Barcelona ile karşıya karşıya gelecek. Temsilcimiz mücadeleyi kazanarak kupayı Türkiye'ye getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler de THY Euroleaugue Final Four: Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtını araştırıyor.

A+ A-

Turkish Airlines Euroleague'de Rus ekibi CSKA Moskova'yı 89-86 yenerek finale kalan ve göğsümüzü kabartan temsilcimiz Anadolu Efes, kupayı kazanmak için son maçına çıkacak. Temsilcimiz bu kapsamdaAX Armani Exchange Milan'ı 84-82'lik skorla yenen Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi sahibi olmak isteyen sporseverler de THY Euroleaugue Final Four: Anadolu Efes - Barcelona maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? sorularının yanıtlarını internet arama motorlarında araştıyorlar. THY EUROLEAUGUE FİNAL FOUR: ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Final Four final maçı 30 Mayıs Pazar günü oynanacak. Lanxess Arena'da oynanacak olan maç Türkiye saati ile 23.30'da başlayacak ve BeIN Sports 3 kanalından yayınlanacak. Mücadeleyi yönetecek hakemler açıklandığı anda haberimize eklenecektir. ANADOLU EFES - BARCELONA MAÇI ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Anadolu Efes ile Barcelona arasında oynanacak olan Turkish Airlines Euroleague Final Four final maçı BeIN Sports 3 kanalından şifreli olarak ekranlara gelecek. ANADOLU EFES İKİNCİ KEZ FİNALDE Anadolu Efes, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Avrupa Ligi'nde ilk olarak 2018-2019 sezonunda final oynama başarısı gösteren lacivert-beyazlı takım, CSKA Moskova'ya 91-83 yenilerek ikincilikle yetinmişti. Dörtlü Final'de 4. kez mücadele eden Anadolu Efes, 2000 ve 2001'de ise üçüncülük elde etmişti. Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü Ergin Ataman da dördüncü kez yer aldığı Dörtlü Final'de ikinci kez finale yükselme sevinci yaşadı. THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmişti. THY Euroleagueanadolu efesbarcelona