THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: THY, 14 iç hat uçuşunu durdurdu
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Koronavirüs önlemleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş ve çıkışının yasaklanması sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk Hava Yolları'nın gerçekleştirdiği iç hat uçuşlarını 15 gün süreyle durdurduğunu duyurdu.
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:
"Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir."
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