THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: THY, 14 iç hat uçuşunu durdurdu

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

"Koranavirüs salgını mücadele kapsamında 30 Büyükşehirden havayolu ile de çıkışların 15 gün süreyle geçici durdurulmasından dolayı İç hatlarda 14 Büyükşehire yapılan kısıtlı sayıdaki İç hat seferlerimiz 20 Nisan tarihine kadar iptal edilecektir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak?

İçişleri Bakanlığı şehir giriş çıkışları ve yaş sınırlaması ile ilgili genelgeyi yayımladı

Hangi illere giriş çıkışlar yasaklandı? | Araç giriş çıkışı yasak olan şehirler hangileri?