THY Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu: İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabında yaptığı poaylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor. Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsaade edilecektir"