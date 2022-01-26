Stefanos Tsitsipas, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi!Metaverse coin nedir, hangileri? Metaverse coin nasıl alınır?D-smart kanal listesi 2022 - Güncel sıralamaBülent Serttaş'tan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı üç kere ağlattığını itiraf etti! "İlkinde şöyle yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve..."Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi maaşları ne kadar? Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi ne kadar maaş alır?Marmaray zammı, fiyatı 2022| Marmaray geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte yeni ücret tarifesi 2022Marmaray bugün ücretsiz mi, bedava mı 26 Ocak 2022 Çarşamba? Marmaray kaç gün, ne zamana kadar ücretsiz?Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, eşi kim? Mehmet Akif Ersoy BiyografisiPes artık! HDP'liler APO ile birlikte, öldürülen teröristler için saygı duruşuna geçmiş! Terör operasyonunda ortaya çıktı!Sen Çal Kapımı dizisinde aşkları başlayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in arasına Demet Özdemir mi girdi? Oğuzhan Koç'tan yeni ayrılmıştı...
İstanbul-1 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu! İstanbul Havalimanı normale dönmeye başladı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu! İstanbul Havalimanı normale dönmeye başladı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanındaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını söyledi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu! İstanbul Havalimanı normale dönmeye başladı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Ekiplerin çalışmaları sonucu pist alanları ve apronun temizlenmesinin ardından uçuşlar yeniden kademeli olarak başladı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi," İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı." dedi.

Ekşi, havalimanlarına gelecek olan vatandaşların uçak seferlerinin durumunu kontrol etmelerini istedi.

Uçak seferinizi kontrol etmek için tıklayınız.

 

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT