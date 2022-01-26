THY Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu! İstanbul Havalimanı normale dönmeye başladı
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanındaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını söyledi.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Ekiplerin çalışmaları sonucu pist alanları ve apronun temizlenmesinin ardından uçuşlar yeniden kademeli olarak başladı.
Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi," İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı." dedi.
Ekşi, havalimanlarına gelecek olan vatandaşların uçak seferlerinin durumunu kontrol etmelerini istedi.
Uçak seferinizi kontrol etmek için tıklayınız.
Istanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 26, 2022
Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı.
Lütfen Havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu Web sitemizden kontrol ediniz.⤵️
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