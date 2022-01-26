THY Genel Müdürü Bilal Ekşi duyurdu! İstanbul Havalimanı normale dönmeye başladı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar durdurulmuştu. Ekiplerin çalışmaları sonucu pist alanları ve apronun temizlenmesinin ardından uçuşlar yeniden kademeli olarak başladı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi," İstanbul Havalimanında kademeli olarak seferler normale dönmeye başladı. Saat 07-13 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı." dedi.

Ekşi, havalimanlarına gelecek olan vatandaşların uçak seferlerinin durumunu kontrol etmelerini istedi.

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