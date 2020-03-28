THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'den iç hat seferleri duyurusu

Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Tüm yurt dışı yolcu seferlerinin durdurulduğunu hatırlatan Ekşi, "İç hat seferlerimiz cumartesi 23.59'dan itibaren İstanbul ve Ankara'dan bazı büyükşehirler ile sınırlandırılmıştır. Detaylı bilgi için Web sitemizi takip ediniz. Kargo seferlerimiz devam edecektir. Cumartesi 23.59 dan itibaren iç hat seferlerimiz İstanbul Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

İç hat seferlerimizde yolcularımızın valiliklerden izin alma gerekliliği saat 17.00'den sonra başlayacaktır. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) March 27, 2020

Ekşi, THY'nin iç hat tarifesinin gün içinde hazırlanıp ilan edileceğini, iç hat seferlerindeki yolcuların valiliklerden izin alma gerekliliğinin saat 17.00'den sonra başlayacağını kaydetti.