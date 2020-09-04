THY hakkında flaş iddia: Maaş kesintisini kabul etmeyen istifa etsin

THY, Hava-İş ile bir protokol imzaladı. Protokolde yer alan bilgide personel maaşlarında en az yüzde 30 en çok yüzde 50 kesinti olması öngörüldü.

İddiaya göre protokolün ardından çalışanlara elektronik posta yolu ile koşullarını kabul etmeyenlerin iş akitlerini kendi istekleriyle feshettiklerine dair bir yazı imzalamaları istendi. İmza için ise çalışanlara 8 Eylül'e kadar süre verildi.

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre, Havayolu Çalışanları Sendikası (HAVASEN) Yönetim Kurulu bu taleple THY'nin geniş çaplı bir tasfiye operasyonu için düğmeye bastığını kaydederek, “Kırk katır mı, kırk satır mı açmazına sokulan, işveren karşısında çaresiz, sahipsiz ve yalnız bırakılan çalışanlar, yetkili sendika Hava-İş tarafından adeta kaderlerine terk edilmiştir” dedi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Çalışanlara, pandemi koşullarında, ileride telafi edilebilecek şekilde ve makul düzeyde bir tadil protokolü imzalatmak yerine insan onuruna yakışmayan bir teslim belgesini tamamen hukuk dışı bir yöntemle üyelerine tek tek onaylatmak ahlak dışıdır. Protokol koşullarını kabul etmeyenlere kıdem tazminatlarının yanına bonus olarak eklenen 2 aylık ihbar tazminatı ile işlerinden kendi rızaları ile ayrılmaları dayatılmaya başlandı. Kabul etmeyenler veya tercihte bulunmayanlara ise derhal ücretsiz izne çıkartılarak açlığa mahkum edilecekleri açıkça tebliğ edildi. İş Kanunu'nun geçici 10. maddesi dikkate alındığında ancak Temmuz 2021 tarihinde kıdem ve ihbar tazminatlarını alabileceklerini göstermektedir."