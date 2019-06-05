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THY, Hartum seferlerini yine iptal etti 

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugünde gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

THY, Hartum seferlerini yine iptal etti 

Türk Hava Yolları (THY), Sudan'daki gelişmeler nedeniyle dün iptal ettiği Hartum seferlerinin bugünde gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı. Sudan ordusu, başkent Hartum'daki karargah önünde haftalardır demokrasi nöbeti tutan halka önceki sabah müdahale etmiş ve müdahalenin ardından Sudan'daki bazı muhalif parti ve kurumlar, Askeri Konseye görevini bırakma çağrısında bulunmuştu.

DHA


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