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THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda yarın 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını duyurdu.Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İç hatlarda pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki büyükşehirlere sefer yapılacaktır....

THY iç hatlarda 14 büyükşehire sefer düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hatlarda yarın 00.01'den itibaren sadece 14 büyükşehire sefer yapılacağını duyurdu.

Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İç hatlarda pazar 00.01'den itibaren sadece aşağıdaki büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız." bilgisini verdi.


Kaynak: AA




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