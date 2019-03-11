THY iki ayda 10.85 milyon yolcu taşıdı

Türk Hava Yolları, bu yılın Ocak-Şubat döneminde 10 milyon 85 bin yolcu taşıdığını duyurdu.

Türk Hava Yolları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) Ocak-Şubat dönemine ilişkin trafik verilerini açıkladı.THY'nin Ocak-Şubat 2018 döneminde 10,81 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 0,4 artışla 10,85 milyona yükseldi. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 4,2'lik bir azalış, dış hatlarda yüzde 4,5'lik bir artış kaydedildi.Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 6,3 artış gerçekleşti. Dıştan dışa transfer hariç dış hat yolcu sayısında Ocak-Şubat 2018 dönemine kıyasla yüzde 2,1 artış meydana geldi. Yolcu doluluk oranı 0,1 puanlık azalma ile yüzde 79,6 olduğu belirtildi. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Ocak- Şubat 2018 döneminde 27,08 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,7 artarak 27,82 milyar olarak gerçekleşti. AKK iç hat uçuşlarda yüzde 4,0 azalmış, dış hat uçuşlarda yüzde 3,8 arttı. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), Ocak- Şubat 2018 döneminde 21,6 milyar iken, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 2,6 artarak 22,1 milyar olarak gerçekleşti. ÜYK iç hat uçuşlarda yüzde 3,5 azalırken, dış hat uçuşlarda ise yüzde 3,6 oranında arttı.

Şubat ayında 5,17 milyon yolcu taşıdı

THY'nin Şubat 2018 döneminde 5,12 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2019 yılının aynı döneminde yüzde 1,1 artışla 5,17 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 5 azalırken, dış hatlarda ise yüzde 6,3 arttı. Yolcu doluluk oranı Şubat 2019 döneminde 0,1 puanlık artış ile yüzde 79,8 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde dış hat seferlerdeki doluluk oranı da 0,1 puanlık artış gösterdi

DHA