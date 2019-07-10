THY, ikinci Dreamliner uçağı İstanbul’da

Türk Hava Yolları (THY), ABD'li uçak üreticisi rüya uçak olarak anılan B787-9 Dreamliner tipi uçaklarından ikincisini teslim aldı.

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran'da filosuna katmıştı. Siparişler kapsamında THY, ABD'li uçak üreticisi Boeing'den aynı tipteki ikinci uçağını da bugün teslim aldı. THY'nin en yeni uçağı saat 15.30'da İstanbul Havalimanı'na teker koydu. TC-LLB kuyruk tescilli uçak havalimanındaki son işlemlerinin yapılması sonrasında önümüzdeki günlerde tarifeli seferlerine başlayacak.

Türk Hava Yolları'nın özellikle uzun menzilli rotalarında sıklıkla kullanacağı uçağın 14 bin 140 kilometre menzili bulunuyor. Verilen siparişler kapsamında THY, Ağustos ayının sonuna kadar çok kısa bir sürede Boeing 787-9 Dreamliner tipi 4 uçağı daha filosuna dahil edecek. THY bu tipteki uçak siparişlerinin tamamını ise 2023 yılına kadar filoya katmaya devam edecek.

THY'nin iki hafta önce filosuna dahil olan ilk uçağı ise 2017 yılında PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan Eren Bülbül'ün anısına şehidin memleketi "Maçka" ismini vermişti. Uçak ilk seferini de bu kapsamda Trabzon'a gerçekleştirmişti.

Kaynak: İHA