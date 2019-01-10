THY, İstanbul Havalimanı’ndan yaptığı seferleri artırıyor

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı seferleri artırıyor. 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'ndan yurt içi ve yurt dışında toplam 8 noktaya uçan Türk Hava Yolları, seferlerini 18'e çıkarıyor.

Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı'ndan yaptığı seferlere yenilerini eklemeye devam ediyor. Şu ana kadar İstanbul Havalimanı'ndan, Ankara, Gaziantep, Adana, İzmir, Trabzon, Antalya, Ercan ve Bakü olmak üzere 8 noktaya uçan Türk Hava Yolları, bu seferlere yenilerini ekliyor. Tür Hava Yollarının açacağı yeni hatlara Yurt dışında Paris, Frankfurt, Münih, Tiflis, Aşkabat, Moskova ve Kuveyt'e, yurt içinde ise Diyarbakır, Hatay ve Kayseri noktalarına ekliyor.

Kaynak: İHA