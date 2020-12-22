THY, kaybettiği kedi için sahibine tazminat ödeyecek

Antep'te yaşayan baba, İzmir'de üniversite okuyan kızının isteği üzerine, yıllardır birlikte yaşadıkları kediyi Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla göndermek istedi. Ancak THY, kedinin kaybolduğunu bildirdi. Maddi ve manevi zarara uğradıklarını öne sürerek havayolu şirketine dava açan baba, kendisi için 1600 lira maddi, 10 bin lira manevi, eşi için ise 5 bin lira manevi tazminat istedi.

THY DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Mahkemeye taşınan olayda, davalı THY vekili kedinin kargo ile naklinin sağlanmasının talep edildiğini ve müvekkilinin kusurunun bulunmadığını söyleyerek istenen tazminat miktarının fahiş ve orantısız olduğunu savundu ve davanın reddine karar verilmesini talep etti.

BABA- KIZ TAZMİNATI KAZANDI

Gaziantep 2. Tüketici Mahkemesi, 2019'da davacı bakımından 200 lira maddi ve 3 bin lira manevi tazminat ile diğer davacı eş bakımından 1500 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 11. Hukuk Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını onadı.