Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki THY pcr testi sonuç belgesi mi istiyor? | THY pcr test sonucu hangi yolculardan isteyecek? | PCR testi sonuç süresi nedir? İşte ayrıntılar...

THY PCR TESTİ SONUÇ BELGESİ Mİ İSTİYOR?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyurdu.

THY PCR TEST SONUCU HANGİ YOLCULARDAN İSTEYECEK?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin açıklamasına göre PCR, testi Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi istenecek.

PCR TESTİ SONUÇ SÜRESİ NEDİR?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Artık PCR (-) testi zorunluluğu var.

Kovid ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımızın isteği doğrultusunda 28 Aralık tarihinden itibaren Türkiye'ye havayolu ile gelecek tüm yolcularımızdan uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış PCR(-) sonuç belgesi istenecektir."