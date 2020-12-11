THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''
Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile yaptığı karşılaşmanın sonucunda 5 - 1'lik sonuçla Fransa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Başakşehir takımına THY uçağında pilot tarafından yapılan sürpriz anons izleyenlerden büyük takdir topladı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.
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11 Aralık 2020 Cuma 10:22
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