THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile yaptığı karşılaşmanın sonucunda 5 - 1'lik sonuçla Fransa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Başakşehir takımına THY uçağında pilot tarafından yapılan sürpriz anons izleyenlerden büyük takdir topladı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.