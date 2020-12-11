  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''

THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''

Geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint Germain ile yaptığı karşılaşmanın sonucunda 5 - 1'lik sonuçla Fransa'dan ayrılıp Türkiye'ye dönen Başakşehir takımına THY uçağında pilot tarafından yapılan sürpriz anons izleyenlerden büyük takdir topladı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.

Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!Masumlar Apartmanı 14. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye Naci ile ilgili gerçekleri anlatıyor!

İran'da Nader Mohammadi'nin attığı gol maça damgasını vurdu!İran'da Nader Mohammadi'nin attığı gol maça damgasını vurdu!

Koronavirüsle gerçekleştiremediği ölümü intiharla denedi!Koronavirüsle gerçekleştiremediği ölümü intiharla denedi!

Muğla'dan vicdansızlık görüntüleri! Köpeği aracıyla yok ettiMuğla'dan vicdansızlık görüntüleri! Köpeği aracıyla yok etti

 

11 Aralık 2020 Cuma 10:22
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Başakşehir’den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğin ayağını parçaladılar
Başakşehir’den vicdansızlık görüntüleri! Köpeğin ayağını parçaladılar
THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''
THY pilotundan Başakşehir'e sürpriz anons: ''Sizinle gurur duyuyoruz''
11 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
11 Aralık hava durumu 2020 | Bugün yağmur var mı?
Koronavirüsle gerçekleştiremediği ölümü intiharla denedi!
Koronavirüsle gerçekleştiremediği ölümü intiharla denedi!
Muğla'dan vicdansızlık görüntüleri! Köpeği aracıyla yok etti
Muğla'dan vicdansızlık görüntüleri! Köpeği aracıyla yok etti
Akan trafikte ölmekten son anda kurtuldu!
Akan trafikte ölmekten son anda kurtuldu!
Kuyumcuda bilezik bozduracaktı! Hırsıza cep telefonunu kaptırdı
Kuyumcuda bilezik bozduracaktı! Hırsıza cep telefonunu kaptırdı
Top oynayan çocuklara sinirlenip mahallede terör estirdi!
Top oynayan çocuklara sinirlenip mahallede terör estirdi!
Mağazadaki indirim sosyal mesafeyi unutturdu!
Mağazadaki indirim sosyal mesafeyi unutturdu!
Anne kedinin yavrularını korumak için pitbulla verdiği savaşın sonu kötü bitti!
Anne kedinin yavrularını korumak için pitbulla verdiği savaşın sonu kötü bitti!