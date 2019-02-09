THY Science Expo 2019’da başvurular başladı

DÜNYANIN sayılı, Türkiye'nin de en büyük bilim festivali olan "THY Science Expo 2019'da proje yarışması için başvuru süreci başladı. Etkinliğin bu yıl ana teması "Endüstri 4.0" olarak belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Science Expo, bugünün teknolojisine hakim bireylerin yetişmesi adına önem arz ediyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi tarafından düzenlenen ve dünyanın sayılı bilimsel etkinlikleri arasında gösterilen Bursa Bilim Festivali için hazırlıklar son hızıyla devam ediyor. Bilimi sokağa indiren ve bu yıl Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda 2-5 Mayıs 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar alanında gerçekleştirilecek olan 8. THY Science Expo'da proje yarışmasının ana konsepti "endüstri 4.0" olarak belirlendi.

'BAŞIMIZA İCAT ÇIKARIN'

Milli Eğitim Bakanlığı ve yükseköğretim kurumlarının desteği ile tüm Türkiye'deki okullarda ve üniversitelerde proje yarışmasının çağrısı yapıldı. Çocuk Mucitler, Genç Mucitler, Usta Mucitler, İnsansız Hava Araçları, Drone, Autodesk 3B Tasarım Mühendislik ve Ortaokul Model Planör kategorilerinde düzenlenecek toplamda 111 bin TL para ödüllü proje yarışmasında başvurular alınmaya başlandı. Bu yıl yarışma kategorilerine geçtiğimiz yıllardan farklı olarak "Ortaokul Model Planör" de eklenirken, 7 farklı kategoride yapılacak yarışmada finale kalan 50 proje Science Expo süresince sergilenecek.

SON BAŞVURU 12 NİSAN

Finale kalan projeler alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Proje yarışması başvuruları "www.sciencexpo.org" adresinden 12 Nisan 2019 tarihine kadar yapılabilecek. Proje yarışmasında çocuk, genç ve usta mucit kategorilerinde finale kalan tüm projelere ayrıca 500 TL mansiyon ödülü verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "8. THY Science Expo Bilim Festivali'nin Bursa'nın önemli marka etkinliklerinden biri olduğunu söyledi. Bu yılda dünyanın dört bir yanından bilim tutkunlarını biraraya getirecek etkinliğin, "Türkiye'nin en büyük bilim festivali" haline geldiğini vurguladı. Her yıl gelişen ve içeriği daha da zenginleşen 8. THY Science Expo Bilim Festivali'ne ilişkin bilgi veren Başkan Aktaş, "Dünyanın gözünü Bursa'ya çevirdiği etkinlikte proje yarışmalarının yanı sıra atölye çalışmaları ile bilimi sokağa indiriyor, çocukların ve gençlerin ilgisini bilime çekmeye çalışıyoruz. Her sene daha fazla atölye çalışmasının yer aldığı THY Science Expo'da bu yıl 120 adet ayrı atölye alanında 100 bin atölye çalışması hedefliyoruz. Atölye çalışmalarının yanı sıra bilim gösterileri de festivale renk katacak, Bursa bilimle anılacak" dedi.

YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİ

Başkan Aktaş, "Bursa'nın bundan sonra daha nitelikli sanayiye ve işlere ihtiyacı var. THY Science Expo Bursa Bilim Festivali, atölye çalışmaları ve proje yarışmaları ile katma değeri yüksek, yerli ve milli teknolojiye fikir veren, bilgi ve beceriyle donanmış, bugünün teknolojisine hâkim bireylerin yetişmesi adına önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

DHA