THY tarihi forma isim nasıl yazılır, yapılır? Euro 2021 THY tarihi forma isim yazdırma ekranı

Türk Hava Yollarından ( THY) yapılan açıklamaya göre 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar ad-soyad bilgilerini ileten herkesin ismi, Türkiye A Milli Futbol Takımı’nı EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası maçlarına taşıyacak uçağın üzerinde yer alacak olan devasa formaya yazılacak. Bu kapsamda vatandaşlar da internet arama motorlarında ismini formaya yazdırabilmek için THY tarihi forma isim nasıl yazılır, yapılır? sorusuna yanıt arıyor. Euro 2020 THY tarihi forma isim yazdırma ekranı haberimizde...

THY TARİHİ FORMA İSİM NASIL YAZILIR, YAPILIR?

THY'nin A Milli Futbol Takımını taşıyacak olan uçaktaki dev formaya ismini yazdırmak isteyen vatandaşlar https://www.tarihiforma.com/ internet sitesine girecek. Daha sonra karşılarına çıkan ekranda Hemen Katıl butonuna tıklayacak. Açılan ekranda ad ve soyad kısmını doldurduktan sonra "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen Bilgilendirmeyi okudum" seçeneğini işaretleyin. Adını yaz seçeneğine tıklayınız.

Karşınıza isim ve soyadınızın yazıldığı bir fotoğraf çıkacak. Bu fotoğrafı telefonunuza, tabletinize ve bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz.

EURO 2020 THY TARİHİ FORMA İSİM YAZDIRMA EKRANI

THY'nin A Milli Futbol Takımımızı taşıyacak olan uçağın üzerinde yer alacak formaya adınızı yazdırmak için tıklayınız.

Milli bayrak taşıyıcı havayolu THY'nin 19 Mayıs için hazırladığı özel bir filmde A Milli Futbol Takımı kaptanı Burak Yılmaz’ın “Aziz Türk Milleti! Kaptanınız konuşuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 102 yıl önce bugün Milli Mücadele'yi başlatmıştı. Bugün biz de onun izinde yeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. 84 milyonun kalbi bizimle atıyor, biliyoruz. Şimdi hedefimiz: Hep birlikte, daha yükseğe!” sözleriyle okuduğu bir anons da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu özel gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere olan güvenini ve spora verdiği değeri yansıtması açısından da büyük önem taşıyor. Biz de bütün vatandaşımızı, isimlerini uçağa yazmaya ve Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda milli takımımızla birlikte olmaya davet ediyoruz."

Haber: Tayfun Altuntaş

Kaynak: Bölge Gündem, AA.