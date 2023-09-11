THY uçağı kemer takmayan yolcu nedeniyle piste geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Elazığ seferini yapan uçağında bir yolcu kemer takmamakta ısrar edince uçak pist başından geri döndü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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THY uçağı kemer takmayan yolcu nedeniyle piste geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Elazığ seferini yapan uçağında bir yolcu kemer takmamakta ısrar edince uçak pist başından geri döndü. Pilot, yolcunun "Uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle uçaktan indirilmesini talep etti. Kemerini takmayan yolcu polis eşliğinde uçaktan indirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde THY'nin saat 21.00'da yapılması planlanan TK-2644 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Elazığ seferi öncesi yolcu alımını tamamladı. Uçakta kalkış öncesi kemer takma anonsu yapılmasının ardından kabin ekibi yolcuların kemer takıp takmadığını tek tek kontrol etti. Bu sırada kabin memuru bir yolcunun kemer takmadığını fark etti ve kendisini uyardı. Kendisine uyaran kabin ekibine aldırış etmeyen yolcu, "Kemer beni rahatsız ediyor takmak istemiyorum" diyerek uyarıya aldırış etmedi. Bunun üzerine kabin memuru durumu uçağın kaptan pilotuna bildirdi.

Kemerini takmayan yolcu polis tarafından uçaktan indirildi

Elazığ seferi öncesi kalkış için İstanbul Havalimanı'nda pist başına ilerleyen uçağın kaptan pilotu, kemer takmayan yolcunun uçuş güvenliğini tehlikeye sokmasını gerekçe göstererek pist başından geri dönme kararı aldı. Uçak, park pozisyonuna geri dönerken yolcu bu sefer kemer takmayı kabul etti. Uçağın pilotu yolcunun uçaktan indirilmesini istedi. Bu sırada yolcu ile tartışma yaşandı ve uçağa polis ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine gelen ekipler, sorun çıkaran yolcuyu uçaktan indirdi. Olay nedeniyle THY'nin İstanbul-Elazığ seferi gecikmeli olarak gerçekleşti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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