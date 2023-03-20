THY uçağı teknik arıza yaptı! İstanbul Havalimanı'na geri döndü

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-1993 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı İngiltere Manchester seferini yapmak üzere saat 08.45'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkış yaptı. Macaristan Hava Sahası'nda seyir halindeki uçakta teknik arıza meydana geldi.

SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE İNİŞ YAPTI

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek geri dönüş için izin istedi. Teknik arıza meydana gelen THY uçağı, saat 09.22'de İstanbul Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde indi. Yolcuların, başka bir uçakla Manchester'e gönderilecekleri öğrenildi.