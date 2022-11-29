THY uçaklarında gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanı

Dünyanın bir çok yerine yaptığı seferlerle hava yolları arasında ilk sıradaki yerini alan Türk hava yolları müşteri memnuniyetini her geçen gün daha da geliştirerek hava yolu taşımacılığında bir numara olmaya devam ediyor.

Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında 2022 FIFA Dünya Kupası maçları canlı olarak ekranlara getirilecek.

GÖKYÜZÜNDE KESİNTİSİZ FUTBOL HEYECANI

Katar'da 20 Kasım'da başlayan dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan kupadaki maçlar THY uçaklarında da gösterilecek.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanına hazır mısınız? Uçuşunuz sırasında futbolun bu en büyük turnuvasını IFE ekranlarımızdan takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.