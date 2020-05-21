Koronavirüs sayılarının azalmaya başlamasıyla normalleşmenin ilk adımları atılmaya başlanmıştı. Normalleşme adımları ile birlikte merak edilen konulardan birisi de THY uçularının başlayacağı tarih oldu. Peki THY uçuşlar ne zaman başlıyor? Tüm merak edilenler haberimizde.

THY UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türk Havayolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, iç hat ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağına dair açıklamada bulundu.

Türk Havayolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Aycı, iç hat seferlerinin 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağını ifade etti.

THY Yönetim Kurulu Aycı, Cüneyt Özdemir’in YouTube’taki canlı yayında konuştu. Aycı, burada yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ‘her şey iyi giderse’ diyerek iç ve dış hat seferlerinin uçuşlara açılmasını planladıkları tarihe ilişkin "Bunu bana bir hafta evvel sorsaydınız ben size muhtemelen 28 Mayıs gibi her şey iyi giderse başlayacağız. Haziran’ın hemen başında da dış hat uçuşlarımızı başlatacağız derdim. Ama ne oldu gidişat incelendi ve bakıldı iç hatlardaki yeni tarih 4 Haziran’a kaydı, dış hatlardaki yeni tarih de 10 Haziran’a kaydı. Dolayısıyla şimdi biz de tarifemizi güncelleyerek yeni tarihe adapte olmaya çalışıyoruz ama ben bilet alan tüm yolcularımıza şunu söylemek isterim hiç merak etmesinler aldıkları biletler geçerlidir. Ücretsiz bir şekilde 2021 yılının 31 Aralık’ına kadar ücretsiz değişiklik hakları var. Ücretsiz olarak tüm dünyada olduğu gibi biz de biletleri değiştireceğiz. Yolcularımız yeni tarihi belirleyip uçabilir." ifadelerini kullandı.

UÇUŞLAR HANGİ HATLARDA BAŞLAYACAK?

Aycı "Sefer sayılarında doğal olarak bir miktar azalma meydana gelecek. Kademeli olarak uçuşları açacağız. Örneğin her şey iyi gittiği takdirde uçuşlara başladığımızı düşünelim belli hatlarda uçuşlara başlayacağız. Örneğin; İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, İstanbul-Trabzon, İstanbul Antalya gibi büyükşehirlerimize uçuşlarımızı açacağız.

Buna uygun bir plan yaptık. Türkiye’de yaklaşık 12 ila 14 destinasyonda açılışla birlikte o hafta uçmaya başlayabilmeyi uygun görüyoruz." ifadelerini kullandı.

THY'DE BAGAJLARDA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan alınan tedbirler kapsamında seferlerde yolcuların beraberinde getirdikleri kabin bagajları artık kabin içerisinde taşınmayacak ve uçak altına kabul edilecek.

Ayrıca, 8 kilogramlık kabin bagaj hakkı uçak altı bagaj hakkına eklenecek. El çantası ise kabinde taşınabilecek.

THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.

PEGASUS'TAN UÇUŞ AÇIKLAMASI

Pegasus, 28 Mayıs-3 Haziran arasında tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 28.05.2020 tarihinden 03.06.2020 (dahil) tarihine kadar tüm yurt içi seferlerinin iptal edildiğini açıkladı.

Pegasus'tan konu ile ilgili yapılan açıklamada, 25.03.2020 tarihinde yayınlanan SHY-Yolcu yönetmeliğine istinaden Koronavirüs (COVID-19) nedeniyle iptal olan seferler için bilet işlemlerinin düzenlendiği belirtildi.