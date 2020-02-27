THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'dan "koronavirüs tedbirleri" açıklaması: (1)

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, koronavirüs nedeniyle Azerbaycan'ın Nahçıvan kentine uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu bildirdi.

Aycı, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Son dönemde koronavirüsün önemli bir tartışma konusu haline geldiğini belirten Aycı, Dünya Sağlık Örgütü'nün ilerleyen dönemde virüsün yayılımını "pandemi" (Çok geniş bir alanda etkisini gösteren salgın hastalık) olarak ilan edebileceğinin altını çizdi.

Çin'in Wuhan kenti kaynaklı virüsle ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nün "acil durum" ilan ettiğini hatırlatan Aycı, şöyle konuştu:

"Biz de Çin'e olan uçuşlarımızı durdurmuştuk. Arkasından İran geldi ve Orta Doğu'ya, İran'a ulaşmasından sonra da pazartesi günü itibarıyla Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamayla alınan karar neticesinde İran ile de uçuşlar durduruldu. Karşılıklı iki ülke arasında, iki ülkenin kendi vatandaşlarını alması konusunda birer uçak kaldırıldı. Bu çerçevede salı günü bir uçağımız Türkiye'ye getirildi. Yine aynı günün akşamı da İran'dan boş bir uçak gelerek buradaki İran vatandaşlarını alıp ülkesine götürdü. Uçak oradan tahliye için Türk vatandaşlarını alarak havalandı. Milli bayrak taşıyıcı olarak Türk Hava Yolları'nın en önemli vazifelerinden bir tanesi, dünyanın neresinde Türk vatandaşı varsa Türk vatandaşlarını alıp evlerine, yuvalarına, ailelerine kavuşturmak bizim görevlerimiz arasında."

- İran'dan kalkan uçağın Ankara'ya indirilmesi

İran'dan kalkan uçakta mürettebatın bazı riskler gördüğünün de altını çizen İlker Aycı, Sağlık Bakanlığı ile temasa geçerek uçağın İstanbul yerine Ankara'ya inmesinin daha uygun olacağına karar verildiğini anlattı.

Uçaktaki vatandaşların bakanlık gözetiminde hastaneye alındıklarını hatırlatan Aycı, "Burada başta Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ekibine özellikle teşekkürlerimi iletiyorum. Burada gösterdikleri hassasiyet, ihtimam, ihtiyat ve iş birliği açısından kendilerine müteşekkiriz Türk Hava Yolları olarak." dedi.

Bakan Koca ve ekibinin konuyu büyük hassasiyetle takip ettiğinin altını çizen Aycı, bundan sonra da dünyanın herhangi bir yerinden Türk vatandaşlarının ülkeye getirilmesi konusunun Türk Hava Yolları'nın görevleri arasında olacağını vurguladı.

Vatandaşları ülkeye taşırken gerekli koşulların sağlanmasından emin olmaya büyük önem verdiklerini belirten Aycı, dikkat ve hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamaya çalıştıklarını anlattı.

Bu konuda Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili kurumlarla devamlı temas halinde olduklarını ifade eden Aycı, "Dünya Sağlık Örgütü'nün ve sektörel kuruluşlarımızın yönlendirmelerini dikkatle takip ediyoruz." dedi.

- "İran'ı çok sıkı takip ediyoruz"

Aycı, dünyada risk grubu nerede artıyorsa bu konuda tedbirler aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede bugün Seul'den bazı uçak seferlerimizi yine azaltmış bulunuyoruz. Nahçıvan'a olan uçuşumuzu geçici bir süre durdurmuş bulunuyoruz. Bunun yerine Azerbaycan'da Bakü, Gence, diğer uçuşlarımız devam ediyor ama Nahçıvan'ı geçici bir süre listeden çıkardık. Riskin bertaraf edildiğini gördüğümüz zamana kadar bazı yerleri böyle geçici olarak durduruyoruz. İran'ı da çok sıkı takip ediyoruz. Oradan önümüzdeki dönemde yeni tahliyeler gerektiğinde, gerekli iş birliği ve koordinasyonun sağlandığını gördüğümüzde, ilgili bakanlıklarımız ve İran Hükümeti, İran Sivil Havacılığı ve İran'daki havalimanıyla gerekli koşullar sağlanır sağlanmaz tahliye işlemlerini yapmak üzere ifa edeceğimiz seferlerimiz olabilir."

Aycı, ileriki dönemde dikkat edilmesi gereken 12 risk ülkesi olduğunun da altını çizerek, şunları söyledi:

"Bu 12 ülkeyle alakalı olarak biz uçaklarımızdaki dezenfekte işlemlerini büyük bir dikkatle yapıyoruz. Yolcularımız için de ekiplerimiz için de gerekli maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. Bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz, uçağımızda anonslar yapıyoruz. İstasyonlarımıza eğitim verildi, mürettebatımıza eğitim verildi, yöneticilerimize eğitim verildi. Bu konuda sürekli düzenli bilgilendirmeler yaparak da bu sürecin yönetilmesi sırasında bu riskin yönetilmesi ve riskin en aza indirilip kontrol altına alınması için elimizden gelen azami gayreti gösteriyoruz."

- "Bilet değiştirme işlemlerini kolaylaştırdık"

Bilet değişimi konusunda kolaylıklar yapıldığını söyleyen Aycı, şu bilgileri verdi:

"Salgından etkilenen Çin, İran, Güney Kore, Azerbaycan, Bahreyn gibi ülkelerde sefer iptalleri yaptık. Burada önemli olan şey bütün bu bilet değişimlerini, bilet iadelerini veya bileti açığa alma işlemlerini son derece kolaylaştırdık. Bir ücret talep etmeden, mayıs ayına kadar olan bütün bu biletleri değiştirmek, açığa alma konusunda ya da bedelini geri ödeme konusunda tüm yolcularımıza ister çağrı merkezimizden, ister satış noktalarından her yerden bu hizmetleri şu anda tüm yolcularımıza gösteriyoruz. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Yolcularımız yorulmadan, mümkün olduğunca en kolay ve en kısa şekilde biletleri hususundaki gerekli değişimleri yaparak onların da kendilerini rahat hissetmesini bir görev addediyoruz. Bu kapsamda gerekli tüm esnekliklerle ilgili talimatları ekiplerimize verdik."

Bu süreç içerisinde hastalıktan korunma kapsamında hem bilgilendirmeler hem de maske, eldiven ve alkol bazlı dezenfektanlar gibi koruyucu donanımların dağıtıldığını belirten Aycı, risk görünen noktalara gerekli maske ve dezenfektanların yollandığını söyledi.

- "Uçaklarımızı dezenfekte şirketine temizlettiriyoruz"

Virüse karşı Boeing ve Airbus'ın da kabul ettiği bir dezenfekte şirketi tarafından, akredite edilmiş cihazlar ve ürünlerle uçakların temizlendiğini de belirten Aycı, şöyle konuştu:

"Özellikle risk grubu yüksek, Hong Kong, Japonya, Malezya, Singapur, Tayvan, Güney Kore, İtalya gibi yerlere ekstra bir dikkatle bu çalışmalar yürütülüyor. Riskin yükseldiği tüm alanlara da bunu yayıyoruz. 250'den fazla uçağımızı çok hızlı bir şekilde dezenfekte ettik. Yolcularımız büyük bir güven içerisinde yolculuklarına devam edebilirler. Hayatın tabii akışını devam ettirebilirler. Virüs son derece riskli, ama daha riskli olan tedbirsiz olmak. Bu anlamda tedbirleri önemsiyoruz. Bireysel olarak herkesin alması gereken tedbirler eğitimlerle anlatıldığı gibi, bunun yanı sıra kurumsal olarak da almamız gereken tedbirlerin zamanında alma gayretindeyiz." dedi.

Koronavirüs ile ilgili sosyal medyada bilgi kirliliği olduğunu ifade eden Aycı, bu kapsamda iletişime önem verdiklerini, internet sitelerinde ve sosyal medyadan da duyuru yaptıklarını kaydetti.

Riski izlemeye devam edeceklerini kaydeden Aycı, "Sayın Cumhurbaşkanımız da süreci çok yakından takip ediyorlar. Bu anlamıyla devlet kurumlarımız ve tüm kuruluşlarımız arasındaki bu iş birliği ve koordinasyonla yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

(Sürecek)





Kaynak: AA