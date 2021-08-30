THY'dan yeni karar: yolculardan PCR ya da aşı kartı zorunlu olacak!

PCR veya aşı zorunlu tutulmalı mı tutulmamalı mı tartışmaları devam ederken, bir çok kurum bünyesinde, belirli bir tarihten itibaren aşı veya PCR testini zorunlu tutmaya başlayacak. Bunun ardından Türk Hava Yolları (THY)'da kırmızı düğmeye bastı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından paylaştığı yazı ile 6 Eylül itibariyle yolculardan PCR testi veya aşı kartı isteneceğini duyurdu.

"LÜTFEN NOT ALALIM" DEDİ, DUYURUYU YAPTI!

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile alınan kararı açıklayarak "Lütfen not alalım. İç hatlarda 6 Eylül'den sonra seyahat edecek yolcularımız ya aşı kartını ibraz edecek ya da PCR testi yaptırıp negatif olduğunu ibraz edecektir" dedi. Virüsün daha fazla yayılmaması için harekete geçtiklerini belirtti.