THY'de iç hat uçuşları başlıyor

Korona tedbirleri kapsamında durdurulan iç hat uçuşları artık başlıyor.

Beş şehirdeki altı havalimanında iç hat uçuşları başlıyor. Bu sabah düzenlenen törende Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ayrıntıları anlattı.

"TAVİZ VERMEYECEĞİMİZ DÖRT ANA UNSURU BELİRLEDİK"

Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti: "Şu ana kadar İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı, Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Antalya ve Trabzon Havaalanı olmak üzere 5 büyük ilimizde 6 ilimizin sertifikasyon süreci tamamlandı. Bugün itibariyle faaliyetlerine başlıyorlar. Bugünden itibaren havalimanındaki girişten varış noktasındaki çıkışa kadar yolculuğun tüm noktalarında izolasyon odaklı bir döneme geçiyoruz. Salgına karşı asla taviz vermeyeceğiz dört ana unsuru belirledik. Herkesin maske takması, sosyal mesafeye tam uyum, kişisel ve kurumsal hijyen tedbirlerinin alınması, çalışanların riske uygun teçhizat kullanmasıdır. Havalimanımızda belirlenecek trafik kapsamında slot planlamalarını da tamamladık. Bu sayede uçuşlar arasındaki sosyal mesafe kuralımız da olacak. Yolcu sertifikasyonunu asgari düzeyde tutacağız. Uçuş ekibinin yanı sıra uçakta hijyen ekibi de olacak. Havalimanına toplu taşıma ile gelen yolcular sosyal mesafe ve maske kuralına göre oturacak. Toplu taşımadan gelişlerden temassız ateş ölçmeye kadar bütün tedbirlerimizi aldık."

"KARŞILAMAYA GELENLER TERMİNALE GİREMEYECEK"

Karaismailoğlu açıklamasında "Refakatçi zorunluğu olan yolcuların dışında, karşılamaya gelenleri şimdilik terminalde misafir edemeyeceğiz. Şimdilik 5 şehirde başlattığımız sertifikasyon sürecini diğer havalimanlarında da başlatmayı planlıyoruz. Maske takma zorunluluğundan taviz vermeden bu süreci yürüteceğiz. HES kodu hayatımızın normalleri arasında yer almalıdır. Kişisel olarak sizler ve devlet olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirdiğimizde salgından daha hızlı kurtulacağız" dedi.