THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş gerçekleşti!
THY, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a özel bir sefer planladı. 9 milyon kişinin hatıra bileti aldığı "TK1919" sefer sayılı uçak saat 12.30'da İstanbul'dan havalandı.
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19 Mayıs 2020 Salı 15:31
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