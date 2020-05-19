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  3. THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş gerçekleşti!

THY'den 19 Mayıs'ta Samsun'a özel uçuş gerçekleşti!

THY, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı 19 Mayıs 1919'un 101'inci yıl dönümünde İstanbul'dan Samsun'a özel bir sefer planladı. 9 milyon kişinin hatıra bileti aldığı "TK1919" sefer sayılı uçak saat 12.30'da İstanbul'dan havalandı.

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19 Mayıs 2020 Salı 15:31

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