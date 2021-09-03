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  3. THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!

THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!

Türk Hava Yolları, yolcularına yönelik yaptığı duyuruda 6 Eylül tarihi itibariyle iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculara PCR testi sunma zorunluluğu getirildiğini bildirdi.

THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!

Türk Hava Yolları, uçuş yapacak yolcuları için yeni bir karar aldı. 6 Eylül 2021 Pazartesi tarihinden itibaren THY yolcularından aşısız olanlara PCR testi sunulacak. Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır." ifadeleri kullanıldı

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Açıklamanın devamında ise, "Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." ifadeleri kullanılarak, alınan karar duyuruldu.

 

 

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