THY'den 6 Eylül için PCR uyarısı: İç hat uçuşlarında başlıyor!

Türk Hava Yolları, uçuş yapacak yolcuları için yeni bir karar aldı. 6 Eylül 2021 Pazartesi tarihinden itibaren THY yolcularından aşısız olanlara PCR testi sunulacak. Konuyla ilgili olarak THY'den yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, 6 Eylül tarihinden itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır." ifadeleri kullanıldı

Açıklamanın devamında ise, "Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." ifadeleri kullanılarak, alınan karar duyuruldu.