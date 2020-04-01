THY Genel Müdürü Bilal Ekşi açıkladı: 1 Mayıs'a kadar uzatıldı

Türk Hava Yolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 17 Nisan'a kadar durdurduğu yurt dışı uçuşlarını 1 Mayıs'a kadar uzatma kararı aldı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Ekşi, açıklamasında "Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında daha önce 17 Nisan tarihine kadar durdurulan yurtdışı ve yurtiçi tarifeli seferlerimiz yeni bir karar ile 1 Mayıs tarihine kadar durdurulmuştur. İç hatta 14 büyükşehire yaptığımız kısıtlı seferlerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'nin paylaşımı: