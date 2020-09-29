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  3. THY'den 'Azerbaycan uçuşları iptal edildi' iddiaları ile ilgili açıklama

THY'den 'Azerbaycan uçuşları iptal edildi' iddiaları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklama ile Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik iddialar yalanlandı.

THY'den 'Azerbaycan uçuşları iptal edildi' iddiaları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları'ndan Azerbaycan'a tarifeli uçuşların iptal edildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklamada bulunuldu..

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye ile Azerbaycan arasında süren tarifeli uçak seferlerinin iptal edildiğine yönelik iddiaları yalanladı

Üstün yaptığı açıklamada Azerbaycan'a olan uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini, sosyal medyada yer alan uçuşların iptal edildiği ile ilgili yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Dost ve kardeş ülke, can Azerbaycan'a olan uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bazı sosyal medya kanallarında, uçuşlarımızın iptal edildiğine dair paylaşılan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır."

THY'den 'Azerbaycan uçuşları iptal edildi' iddiaları ile ilgili açıklama

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün paylaşımı:

 THY'den 'Azerbaycan uçuşları iptal edildi' iddiaları ile ilgili açıklama

Berkem Temizel
Gece Editörü


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