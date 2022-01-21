THY'den flaş açıklama: 49 uçuş iptal edildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildiğini duyurdu.

Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz."

Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi.