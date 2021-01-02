Son dakika... Somali'de Türk işçilerin olduğu şantiyeye intihar saldırısıVitrin mankeni kim? Sevgi Kılıç kimdir? Nereli? Kaç yaşında?Seni Çok Bekledim'den ilk fragman yayınlandı! Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor?Cumhurbaşkanı Erdoğan kime vitrin mankeni dedi?Şevval Sam : "Bu benim bebeğim"İçişleri Bakanlığı duyurdu! Dini istismar edenlere terör örgütlerine operasyon: 267 şüpheli gözaltına alındıTHY'den flaş açıklama! İngiltere-Türkiye uçuşları...Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak 2021 Cumartesi maç programıShow TV'den Pınar Gültekin Skandalı! Yayınladıkları videoya tepkiler çığ gibi büyüyorCem Yılmaz'dan ilk adım! Eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı sosyal medyadan sildi!
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. THY'den flaş açıklama! İngiltere-Türkiye uçuşları...

THY'den flaş açıklama! İngiltere-Türkiye uçuşları...

Türkiye'de İngiltere'den gelen 15 kişide koronavirüs mutasyonun tespit edilmesinin ardından THY, İngiltere'ye yapılacak uçuşlara ilişkin açıklama yaptı.

THY'den flaş açıklama! İngiltere-Türkiye uçuşları...

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, resmi otoritelerce alınan karar uyarınca İngiltere çıkışlı, Türkiye varışlı yolcuların gelişlerinin durdurulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Türkiye çıkışlı, İngiltere varışlı uçuşlarımız, İngiltere çıkışlı, başka ülke varışlı (transit) uçuşlarımız planlandığı şekilde devam etmektedir. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 08 49 numaralı çağrı merkezimizden veya biletinizi satın aldığınız acenteye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Konu hakkında yeni gelişmeler ve güncel bilgiler, web sitemizden veya sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılmaya devam edecektir."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'den son dönemde yurda giriş yapan 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs tespit edilmesi üzerine, bu ülkeden yurda girişlerin geçici olarak tamamen durdurulduğunu duyurmuştu.

Türkiye'de görülen koronavirüs mutasyonu nedir? Aşı faaliyetlerini etkiler mi?Türkiye'de görülen koronavirüs mutasyonu nedir? Aşı faaliyetlerini etkiler mi?

Bakan Koca'dan 'mutasyona uğrayan koronavirüs' açıklaması: 15 kişide tespit edildiBakan Koca'dan 'mutasyona uğrayan koronavirüs' açıklaması: 15 kişide tespit edildi

1 Ocak Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?1 Ocak Cuma Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu |Koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı kaç oldu?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT