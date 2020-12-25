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  3. THY'den flaş açıklama! negatif PCR testi sonuç belgesi istenecek

THY'den flaş açıklama! negatif PCR testi sonuç belgesi istenecek

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

THY'den flaş açıklama! negatif PCR testi sonuç belgesi istenecek

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda 28 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye hava yolu ile gelecek olan yolcuların uçak biniş öncesi son 72 saatte alınmış negatif PCR testi sonuç belgesi isteneceğini duyurdu.

Ayrıntıalr geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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