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THY'den flaş açıklama! Sel felaketi yaşanan iller için ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı tanındı

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada sel felaketi yaşanan Sinop, Zonguldak ve Kastamonu illerine (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan kişilere, ücretsiz bilet değişikliği ve hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade hakkı tanındığı belirtildi.

THY'den flaş açıklama! Sel felaketi yaşanan iller için ücretsiz bilet değişikliği ve iade hakkı tanındı

Türk Hava Yolları'ndan sel felaketi yaşanan Sinop, Zonguldak ve Kastamonu illerine (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan kişileri ilgilendiren flaş bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre 11 Ağustos Çarşamba ve öncesinde Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya alınan biletler, 22 Ağustos Pazar gününe kadar işlem yapılması kaydıyla ücretsiz olarak rezervasyon ve güzergah değişikliği yapılacak.

SÖZ KONUSU UYGULAMA THY VE ANADOLUJET SEFERLERİNDE GEÇERLİ 

Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Yeni rezervasyonun 22 Ağustos 2021 tarihinden sonraki bir uçuşa yapılması durumunda, orijinal biletteki ücret sınıfında yer olması kaydıyla oluşacak ücret farkları tahsil edilecek olup rezervasyon ve güzergâh değişiklikleri için ceza alınmayacaktır. Aynı ücret sınıfında yer olmaması durumunda değişiklik cezası alınmaksızın oluşacak ücret farkları tahsil edilerek yapılacaktır.

İade talepleri; hiç kullanılmamış biletlerin ücret iadesi yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait ücret iadesi yapılacaktır. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 22 Ağustos 2021 (dâhil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet seferlerinde geçerli olacaktır. Bilet değişiklik ve iade işlemleri Türk Hava Yolları satış ofislerinden, biletin satın alındığı acenteler ve çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."

Berkem Temizel
Gece Editörü
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