THY'den 'Kablosuz Eğlence Sistemi' dönemi

Bilal Ekşi, Twitter'dan şu mesajı paylaştı.

"Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade. Cep telefonlarınızdan eğlenceye dahil olmak için:

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