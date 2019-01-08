THY'den 'Kablosuz Eğlence Sistemi' dönemi
Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY'nin yeni uygulamasını Twitter'dan duyurdu. Artık THY'de iç ve dış hatlarda bu logoyu gördüğünüzde Kablosuz Eğlence Sistemi'nden yararlanabileceksiniz.
Bilal Ekşi, Twitter'dan şu mesajı paylaştı.
"Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda İÇ ve DIŞ hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade. Cep telefonlarınızdan eğlenceye dahil olmak için:
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