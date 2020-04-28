THY'den seferlere ilişkin açıklama!

Türk Havayolları yaptığı açıklamada 28 Mayıs'a kadar uçuşların yapılmayacağını belirtti.

Türk Havayolları'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

"Koronavirüs küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm iç hat ve dış hat uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar (28 Mayıs hariç) durdurulmuştur. Bilet değişikliği ve diğer talepleriniz için 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayabilir ya da web sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden talep formu doldurabilirsiniz"

THY'nin paylaşımı:

THY, tüm seferlerini 28 Mayıs'a kadar iptal etti

THY GENEL MÜDÜRÜ BİLAL EKŞİ AÇIKLAMIŞTI

Türk Havayollar Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan yaptığı açıklama ile iç ve dış tarifeli tüm seferlerin 28 Mayıs'a kadar iptal edildiğini duyurmuştu.

Ekşi, açıklamasında "Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım. Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız." ifadelerine yer vermişti.