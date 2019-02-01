THY'den Sevgililer Günü indirimi

Türk Hava Yolları(THY), 14 Şubat Sevgililer Günü için indirim kampanyası düzenledi.Kampanya ile 11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul'dan yurt dışına yapılacak uçuşlarda 2 kişilik biletlerde yüzde 25'e varan indirimlerden faydalanılabileceği duyuruldu.

Türk Hava Yolları, indirim oranlarının kalkış-varış noktalarına, ekonomi ve business'a bağlı olarak değişiklik göstereceğini, kampanyanın Miles&Smiles üyeleri için geçerli olduğunu açıkladı.Yüzde 7 ile yüzde 25 arasında yapılacak indirim kampanyasının biletleme tarihlerinin ise 1 Şubat Cuma ile 4 Şubat Pazartesi tarihleri arasında olduğu belirtildi.

İstanbul kalkışlı indirimlerin uygulanacağı noktalar şöyle:

Manila, Bangkok, Kolombo, Cakarta, Mauritius, Akabe, (Dubai'ye Sabiha Gökçen kalkışlı), Abu Dabi, Ljubljana, Zagreb, Dubrovnik, Edinburgh, Dublin, Stockholm, Göteborg, Barselona, Lizbon, Los Angeles, San Francisco, Miami, Washington'a yüzde 25

Kopenhag'a yüzde 24

Bogota, Lüksemburg'a yüzde 23

Venedik, Beyrut, Paris'e yüzde 22

Milano, Mombasa, Roma'ya yüzde 21

New York, Boston, Nice, (Paris'e Sabiha Gökçen kalkışlı), Brüksel'e yüzde 20

Kilimanjaro, Kosice, Zanzibar'a yüzde 18

Seyşeller'e yüzde 16

Kazablanka'ya yüzde 15

Berlin, Budapeşte'ye yüzde 12

Prag'a yüzde 11

Amsterdam, Graz, Salzburg'a yüzde 7 indirimli uçulabilecek.

Kampanyanın kuralları şöyle:

Kampanya Miles&Smiles üyeleri için geçerli

Ücretler tek kişi gidiş-dönüş her şey dahil ücretler olurken, ilgili indirimler 2 kişilik rezervasyonlarda geçerli

Seyahat başlangıcı: 11 Şubat 2019 - 17 Şubat 2019

Biletleme tarihi: 1 Şubat 2019 - 4 Şubat 2019

En uzun kalış süresi 8 gündür

En az kalış süresi kısıtlaması yoktur

Ankara ve İzmir çıkışlı noktalar için her bir bilete 50 doar/gidiş-dönüş ek ücret uygulanır. Diğer yurtiçi noktalar ve Kıbrıs çıkışlı noktalar için her bir bilete 85 dolar RT ADD-ON uygulanır.

Kampanya kapsamında biletlemeler Türk Hava Yolları acenteleri ve Türk Hava Yolları satış kanalları (çağrı merkezi ve satış ofisleri) tarafından yapılacak

İndirimler yalnızca 2 kişi beraber kullanıldığında geçerli olacak. 1 kişi veya 3 kişi bu indirimlerden faydalanamayacak

Ücretler Türkiye çıkışlı yurtdışı varış hatları için geçerli olacak

Söz konusu Sevgililer Günü promosyonu ile düzenlenen biletlerde her iki bilet için de Mil kazanılacak

Tarih/parkur değişikliği, ceza ve ücret farkı kuralları kapsamında yapılabilecek ancak iadeye izin verilmeyecek.(Fotoğraflı)

DHA