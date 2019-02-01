THY'den Sevgililer Günü indirimi
Türk Hava Yolları(THY), 14 Şubat Sevgililer Günü için indirim kampanyası düzenledi.K
Türk Hava Yolları(THY), 14 Şubat Sevgililer Günü için indirim kampanyası düzenledi.Kampanya ile 11-17 Şubat tarihleri arasında İstanbul'dan yurt dışına yapılacak uçuşlarda 2 kişilik biletlerde yüzde 25'e varan indirimlerden faydalanılabileceği duyuruldu.
Türk Hava Yolları, indirim oranlarının kalkış-varış noktalarına, ekonomi ve business'a bağlı olarak değişiklik göstereceğini, kampanyanın Miles&Smiles üyeleri için geçerli olduğunu açıkladı.Yüzde 7 ile yüzde 25 arasında yapılacak indirim kampanyasının biletleme tarihlerinin ise 1 Şubat Cuma ile 4 Şubat Pazartesi tarihleri arasında olduğu belirtildi.
İstanbul kalkışlı indirimlerin uygulanacağı noktalar şöyle:
Manila, Bangkok, Kolombo, Cakarta, Mauritius, Akabe, (Dubai'ye Sabiha Gökçen kalkışlı), Abu Dabi, Ljubljana, Zagreb, Dubrovnik, Edinburgh, Dublin, Stockholm, Göteborg, Barselona, Lizbon, Los Angeles, San Francisco, Miami, Washington'a yüzde 25
Kopenhag'a yüzde 24
Bogota, Lüksemburg'a yüzde 23
Venedik, Beyrut, Paris'e yüzde 22
Milano, Mombasa, Roma'ya yüzde 21
New York, Boston, Nice, (Paris'e Sabiha Gökçen kalkışlı), Brüksel'e yüzde 20
Kilimanjaro, Kosice, Zanzibar'a yüzde 18
Seyşeller'e yüzde 16
Kazablanka'ya yüzde 15
Berlin, Budapeşte'ye yüzde 12
Prag'a yüzde 11
Amsterdam, Graz, Salzburg'a yüzde 7 indirimli uçulabilecek.
Kampanyanın kuralları şöyle:
Kampanya Miles&Smiles üyeleri için geçerli
Ücretler tek kişi gidiş-dönüş her şey dahil ücretler olurken, ilgili indirimler 2 kişilik rezervasyonlarda geçerli
Seyahat başlangıcı: 11 Şubat 2019 - 17 Şubat 2019
Biletleme tarihi: 1 Şubat 2019 - 4 Şubat 2019
En uzun kalış süresi 8 gündür
En az kalış süresi kısıtlaması yoktur
Ankara ve İzmir çıkışlı noktalar için her bir bilete 50 doar/gidiş-dönüş ek ücret uygulanır. Diğer yurtiçi noktalar ve Kıbrıs çıkışlı noktalar için her bir bilete 85 dolar RT ADD-ON uygulanır.
Kampanya kapsamında biletlemeler Türk Hava Yolları acenteleri ve Türk Hava Yolları satış kanalları (çağrı merkezi ve satış ofisleri) tarafından yapılacak
İndirimler yalnızca 2 kişi beraber kullanıldığında geçerli olacak. 1 kişi veya 3 kişi bu indirimlerden faydalanamayacak
Ücretler Türkiye çıkışlı yurtdışı varış hatları için geçerli olacak
Söz konusu Sevgililer Günü promosyonu ile düzenlenen biletlerde her iki bilet için de Mil kazanılacak
Tarih/parkur değişikliği, ceza ve ücret farkı kuralları kapsamında yapılabilecek ancak iadeye izin verilmeyecek.(Fotoğraflı)
DHA
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