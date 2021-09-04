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THY'den vatandaşlara PCR testi uyarısı: 6 Eylül'de başlıyor

Türk Hava Yolları, 6 Eylül'den itibaren aşı olmayan kişilerden 48 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu isteneceğini açıkladı.

THY'den vatandaşlara PCR testi uyarısı: 6 Eylül'de başlıyor

İçişleri Bakanlığı tarafından 20 Ağustos'ta 81 ilin valiliklerine gönderilen Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu genelgesi kapsamında aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi göstermesine karar vermişti. 6 Eylül tarihine kısa bir süre kala THY'den vatandaşlara uyarı yapıldı.

THY'den vatandaşlara PCR testi uyarısı: 6 Eylül'de başlıyor

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 6 Eylül'den itibaren uçuşlarımızda HES kodu aracılığıyla aşılı olma/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı aranacaktır. Uçuşa kabul kriterinize uygunluğunuzun HES kodu üzerinden sorgulanabilmesi için 'Hayat Eve Sığar' uygulaması üzerinden paylaşım onayı vermeniz gerekmektedir." 

Tayfun Altuntaş
Editör
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