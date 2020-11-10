THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü anısına Türk Hava Yolları'ndan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı. Gökhan Kırdar’ın ‘Yerine Sevemem’ isimli şarkısı ile çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma esnasındaki duygusal görüntülerine yer verilen filmde Atatürk’e ait tarihi görüntüler de yer alıyor.