  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!

THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. yıldönümü anısına Türk Hava Yolları'ndan 10 Kasım'a özel bir video yayınlandı. Gökhan Kırdar’ın ‘Yerine Sevemem’ isimli şarkısı ile çeşitli yaş gruplarından kişilerin anma esnasındaki duygusal görüntülerine yer verilen filmde Atatürk’e ait tarihi görüntüler de yer alıyor.

Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!

Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!

Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğin önündeki yeni engel!Kuzey Yıldızı İlk Aşk 39. bölüm fragmanı yayınlandı | Evliliğin önündeki yeni engel!

 

10 Kasım 2020 Salı 10:57
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!
THY'nin 10 Kasım filmi izleyenlere duygusal anlar yaşattı!
Pegasus 10 Kasım'a özel video sosyal medyada yankı uyandırdı!
Pegasus 10 Kasım'a özel video sosyal medyada yankı uyandırdı!
Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!
Koronavirüs zaferini halay çekerek kutladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti!
Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!
Sabancı Holding 10 Kasım reklam filmi izleyenleri gözyaşlarına boğdu!
NN Hayat ve Emeklilik'ten 10 Kasım paylaşımı: ''Çünkü Başka Sen Yok''
NN Hayat ve Emeklilik'ten 10 Kasım paylaşımı: ''Çünkü Başka Sen Yok''
Total 10 Kasım'a özel paylaşım!
Total 10 Kasım'a özel paylaşım!
Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!
Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!
10 Kasım Salı Hava Durumu 2020 | Yurtta sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterecek!
10 Kasım Salı Hava Durumu 2020 | Yurtta sağanak ve şiddetli rüzgar etkisini gösterecek!
Çöp kamyonu üzerinde halay çekti! Sosyal medyada büyük beğeni topladı
Çöp kamyonu üzerinde halay çekti! Sosyal medyada büyük beğeni topladı