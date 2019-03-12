THY'nin Brüksel uçağı teknik arıza sonucu Sofya'ya indi

Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul seferini gerçekleştiren Airbus 321 tipi uçağı teknik bir arıza sonucu Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya acil iniş yaptı.

Teknik bir arıza sonucu Romanya hava sahasında acil durum deklere eden TK1944 sefer sayılı THY'nin Airbus 321 tipi uçağının pilotu, en yakın havalimanına inme kararı aldı.THY uçağı Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya sorunsuz bir iniş yaptı.

DHA