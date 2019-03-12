THY'nin Brüksel'den İstanbul'a gelen uçağı acil durum deklere etti

Türk Hava Yolları'nın Brüksel-İstanbul seferini yapan Airbus 321 tipi uçağı, Romanya hava sahasında acil durum deklere etti. TK1944 sefer sayılı Airbus 321-271 tipi uçağın pilotu, transponder sistemini acil durumu belirtmek için 7700'a aldı.TC-LSA kuyruk tescilli uçağın, hasta yolcu veya teknik bir arıza nedeniyle acil durum deklere ettiği öğrenildi.

DHA