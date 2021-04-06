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  3. THY'nin Çin uçuşlarına koronavirüs engeli: 1 ay askıya alındı!

THY'nin Çin uçuşlarına koronavirüs engeli: 1 ay askıya alındı!

Son dakika haberi... AirportHaber'de yer alan bilgiye göre, Çin Sivil Havacılık Otoritesi (CAAC) tarafından yapılan açıklamada, Çin’e sefer yapan Türk hava Yolları personelinde sıklıkla görülen Kovid-19 vakaları sebebiyle THY’nin uçuşları 19 Nisan itibarıyla 1 ay boyunca askıya alındı.

THY'nin Çin uçuşlarına koronavirüs engeli: 1 ay askıya alındı!

Son dakika haberi... Çin Sivil Havacılık Otoritesi (CAAC) yetkililerince yapılan duyuruda, son zamanlarda Çin'e sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları personellerinde sıklıkla koronavirüse rastlandığı, bu sebeple uçuşların askıya alınmasına karar verildiği açıklandı. 

THY'nin Çin uçuşlarına koronavirüs engeli: 1 ay askıya alındı!

AirportHaber'in haberine göre, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayıları Türk Hava Yolları personeline de sıçradı. Çin'e sefer düzenleyen personellerin pozitif olması sebebiyle Türk Hava Yolları'nın 19 Nisan'dan ülkeye olan uçularının bir ay süreyle askıta alındığı belirtildi. 

THY'nin Çin uçuşlarına koronavirüs engeli: 1 ay askıya alındı!

Çin Türk Hava Yolları’nın yanı sıra RwandAir ve Etiyopya Havayolları uçuşlarını da Kovid-19 sebebiyle askıya alındığını duyurdu.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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