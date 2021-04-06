THY'nin Çin uçuşlarına koronavirüs engeli: 1 ay askıya alındı!

Son dakika haberi... Çin Sivil Havacılık Otoritesi (CAAC) yetkililerince yapılan duyuruda, son zamanlarda Çin'e sefer gerçekleştiren Türk Hava Yolları personellerinde sıklıkla koronavirüse rastlandığı, bu sebeple uçuşların askıya alınmasına karar verildiği açıklandı.

AirportHaber'in haberine göre, Türkiye'de son günlerde artan vaka sayıları Türk Hava Yolları personeline de sıçradı. Çin'e sefer düzenleyen personellerin pozitif olması sebebiyle Türk Hava Yolları'nın 19 Nisan'dan ülkeye olan uçularının bir ay süreyle askıta alındığı belirtildi.

Çin Türk Hava Yolları’nın yanı sıra RwandAir ve Etiyopya Havayolları uçuşlarını da Kovid-19 sebebiyle askıya alındığını duyurdu.