THY'NİN KANADA'DAKİ 3'ÜNCÜ UÇUŞ NOKTASI: VANCOUVER

TÜRK Hava Yolları (THY)'nın, Kanada'da Montreal ve Toronto'nun ardından 3'üncü uçuş noktası Vancouver oldu. 9 Haziran'da başlayacak İstanbul - Vancouver seferleri haftada 3 gün karşılıklı gerçekleştirilecek.

THY, Kanada'da 2009 yılında başlattığı Toronto ve 2014 yılındaki Montreal seferlerinin ardından 3'üncü destinasyon olarak Vancouver'a tarifeli sefer düzenleyecek. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul - Vancouver seferler 9 Haziran'da başlayacak THY'nin Kuzey Amerika'daki 15'inci uçuş noktası olacak Vancouver'a İstanbul'dan tüm vergiler dahil gidiş-dönüş 645 Amerikan Doları'ndan başlayan ücretlerle seyahat edilebileceği kaydedildi. Boeing 787-900 Dreamliner tipi uçaklarla gerçekleştirilecek seferlerin, 30 "business" sınıfı ve 270 "ekonomi" sınıfı yolcu kapasine sahip olacacağı belirtildi.

"AMERİKA KITASINDA BU YÖNDE PERFORMANS SERGİLİYOR OLMAMIZ MEMNUNİYET VERİCİ"

Açıklamada, Vancouver seferlerine ilişkin THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın şu ifadeleri yer aldı:

"Dünyanın kapsamı en geniş uluslararası uçuş ağını işleten havayolu şirketi olarak etkinlik alanımızı istikrarla artırıyor olmak, uzun yıllardır sahip olduğumuz lider pozisyonu korumamızda hiç şüphesiz çok önemli. Önem atfettiğimiz pazarlarımızdan biri olan Amerika kıtasında da bu yönde performans sergiliyor olmamız ayrıca memnuniyet verici. Kuzey Amerika'nın en kuzeyindeki ülke Kanada'ya, Toronto ve Montreal uçuşlarımızla hâlihazırda haftada 9 sefer düzenliyoruz. Haziran ayı itibariyle icra edeceğimiz Vancouver uçuşlarıyla birlikte bu sayı 12'ye çıkacak. Ayrıcalıklı konfor konsepti ile dünyanın neredeyse her köşesini yolcuları için ulaşılabilir kılan Türk Hava Yolları olarak en belirgin motivasyonumuz, birbirinden bağımsız sayısız keşfin aracı olmak. Farklı hizmet anlayışımızla bu olanağı, uçuş sağladığımız 300'ü aşkın noktada olduğu gibi Kanada'nın en önemli metropollerinden birine, Vancouver'a da taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

Haftada 6 kez Toronto'ya ve 3 kez de Montreal'e olmak üzere Kanada'ya toplam 9 sefer düzenleyen THY, Vancouver uçuşlarıyla birlikte Kanada'ya haftada 12 sefer yapacak.

Kaynak: DHA